Бумажные деньги изменятся в России

Масштабное обновление бумажных денег потребовалось из-за появления отличающихся от основной массы купюр номиналом 200 и 2000 рублей, объяснил Алексеев
. Новые купюры будут выполнены в их стилистике с изображением российских городов и незначительным отличием по цвету от нынешних. Также Центробанк
намерен внести ряд инноваций, среди которых замена системы нумерации купюр.
Потребительские свойства новых денег улучшат: купюры станут устойчивее к загрязнению, будут лучше обрабатываться счетно-сортировальными машинами и банкоматами. А банкноты малого номинала (10, 50 рублей) покроют защитным составом, лакировкой, чтобы продлить срок их службы.
По мнению представителя Центробанка, говорить о том, что наличные деньги себя изжили, рано. Они могут «отмереть к 2050-му, а могут и к 2060-му, а могут и не отмереть. Этого мы точно не знаем», — считает Алексеев, уточняя, что даже цифровой рубль не вытеснит другие платежные средства, а станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.