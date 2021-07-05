Бумажные деньги изменятся в России

По мнению представителя Центробанка, говорить о том, что наличные деньги себя изжили, рано. Они могут «отмереть к 2050-му, а могут и к 2060-му, а могут и не отмереть. Этого мы точно не знаем», — считает Алексеев, уточняя, что даже цифровой рубль не вытеснит другие платежные средства, а станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.