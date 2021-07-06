Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 17 мая

ТАССиещё 27
2 часа назад
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,81% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,0525 рубля, свидетельствуют данные площадки на 17:27 мск.
Курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля
Фото: ТАССТАСС
В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 рублей 17 мая 2021 года.
К 17:33 мск курс доллара ускорил рост до 1,05% и находился на уровне 74,23 рубля. В то же время курс евро рос до 87,9 рубля (+0,8%).
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 2,24%, до $75,43 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,21% и торгуется на уровне $74,24 за баррель.
Рынки,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители