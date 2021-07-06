Курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,81% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,0525 рубля, свидетельствуют данные площадки на 17:27 мск.

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В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 рублей 17 мая 2021 года.

К 17:33 мск курс доллара ускорил рост до 1,05% и находился на уровне 74,23 рубля. В то же время курс евро рос до 87,9 рубля (+0,8%).