Курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже
ускорил рост до 0,81% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,0525 рубля, свидетельствуют данные площадки на 17:27 мск.
В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 рублей 17 мая 2021 года.
К 17:33 мск курс доллара ускорил рост до 1,05% и находился на уровне 74,23 рубля. В то же время курс евро рос до 87,9 рубля (+0,8%).
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 2,24%, до $75,43 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,21% и торгуется на уровне $74,24 за баррель.