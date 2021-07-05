Курс доллара: тренд на укрепление рубля подошел к концу

Тренд на укрепление рубля подошел к концу после встречи президентов РФ и США, ожидания от которой поддерживали российскую валюту. В связи с тем, что глобальных перемен не произошло, доллар стал укрепляться. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян

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По его словам, ранее прогнозировалось, что летом рубль сможет закрепиться в диапазоне 70-72 рубля за доллар. Однако рубль «перешагнул этот барьер», отметил специалист.

По словам Григоряна, на сегодняшний день российская валюта получает поддержку от цен на нефть, которые сегодня являются стабильными на фоне переговоров между США и Ираном.

Тренд на рост ключевой ставки ЦБ затормозит ослабление рубля, однако лишь на какое-то время, подчеркнул эксперт. Согласно его ожиданиям, осенью доллар будет стоить 74-76 рублей.

Как отметил Григорян, пандемия является еще одним фактором, влияющим на курс рубля. Он же и самый непредсказуемый, подчеркнул он.

Укрепления рубля не стоит ожидать к осени из-за того, что статистика по вакцинации будет ниже, чем ранее планировалось, считает специалист.

Россиянам, которые планировали перевести накопления в валюту, следует заняться этим сейчас, советует Григорян.

«Но это актуально только в том случае, если вы не собираетесь пользоваться этими деньгами в ближайшее время, иначе высока вероятность ничего не выиграть или даже потерять на курсовой разнице при обмене. Тем, кто уже имеет доллары, я бы посоветовал их не тратить в ближайшее время, а подождать до осени», — заключил эксперт.