Акции «Абрау» обновили максимум за месяц

К 11.43 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 4%. Ранее в понедельник бумаги российского производителя шампанских вин подскакивали на 7,8%, до 215 рублей – максимума с 25 мая. Впрочем, эти ценные бумаги низколиквидны – оборот торгов ими составлял к 11.43 мск около 28 миллионов рублей.