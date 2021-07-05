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Акции "Абрау" обновили максимум за месяц на новостях о шампанском

Прайм
3 часа назад
Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум более чем за месяц, подскочив на 7,8% на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя.
Акции «Абрау» обновили максимум за месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К 11.43 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 4%. Ранее в понедельник бумаги российского производителя шампанских вин подскакивали на 7,8%, до 215 рублей – максимума с 25 мая. Впрочем, эти ценные бумаги низколиквидны – оборот торгов ими составлял к 11.43 мск около 28 миллионов рублей.
В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенного на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".
Рынки,Компании,Абрау-Дюрсо,
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