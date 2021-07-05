Акции «Абрау» обновили максимум за месяц

К 11.43 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 4%. Ранее в понедельник бумаги российского производителя шампанских вин подскакивали на 7,8%, до 215 рублей – максимума с 25 мая. Впрочем, эти ценные бумаги низколиквидны – оборот торгов ими составлял к 11.43 мск около 28 миллионов рублей.
В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенного на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".