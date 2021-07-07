Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть вернулись к снижению в среду вечером, после того как они чуть скорректироваллись днем, инвесторы опасаются притока нефти на рынок в условиях неопределенности сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,65% — до 73,3 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 1,91% — до 71,97 доллара за баррель.

Днем цены на нефть росли на 1,5-2% в рамках коррекции. Накануне котировки продемонстрировали падение на 3-4% из-за опасений вокруг того, что заседание ОПЕК+ прошло безрезультатно.

К вечеру среды цены снова ушли в минус на рисках увеличения предложения нефти на рынке. Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, ОАЭ хотят использовать новую стратегию, суть которой заключается в том, чтобы добыть и продать как можно больше нефти, пока спрос на сырье и цены являются высокими.