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Нефть вернулась к падению на рисках увеличения предложения

Праймиещё 11
1 час назад
Мировые цены на нефть вернулись к снижению в среду вечером, после того как они чуть скорректироваллись днем, инвесторы опасаются притока нефти на рынок в условиях неопределенности сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть снизились
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По состоянию на 17.11 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,65% — до 73,3 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 1,91% — до 71,97 доллара за баррель.
Днем цены на нефть росли на 1,5-2% в рамках коррекции. Накануне котировки продемонстрировали падение на 3-4% из-за опасений вокруг того, что заседание ОПЕК+ прошло безрезультатно.
К вечеру среды цены снова ушли в минус на рисках увеличения предложения нефти на рынке. Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, ОАЭ хотят использовать новую стратегию, суть которой заключается в том, чтобы добыть и продать как можно больше нефти, пока спрос на сырье и цены являются высокими.
Именно из-за непреклонной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года застопорились переговоры ОПЕК+, которые проходили 1 и 2 июля. Третий раунд переговоров 5 июля был отложен, а новая дата пока не названа.
Рынки,Цена на нефть,Wall Street Journal,
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