Цена на нефть Brent превысила $77 впервые с 2018 года

Цена барреля нефти марки Brent 5 июля впервые с октября 2018 года превысила $77. Это следует из данных торгов на лондонской электронной бирже ICE.

Максимальное значение на торгах сентябрьскими фьючерсами достигало $77,07 за баррель. Рост по отношению к цене открытия составил 1,2%.

Цены на нефть уверенно росли в последние месяцы. Планку в $70 за баррель они пробили 1 июня.

Росту цен способствует восстановление мировой экономики после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. На их фоне стоимость нефти в конце апреля 2020 года падала ниже $26 за баррель.

РБК пишет, что очередной рекорд цен на нефть вызван разногласиями участников ОПЕК+, которые не смогли договориться об уровне добычи в августе, что означает сохранение текущих квот. В результате предложение пока остается на прежнем уровне, в то время как спрос продолжает расти.

За увеличение добычи выступает Саудовская Аравия. Она также предлагает продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года. Блокируют соглашение ОАЭ, которые пытаются увеличить свою месячную квоту.