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Цены на нефть превысили $77 впервые с октября 2018 года

RTVIиещё 14
4 часа назад
Цена барреля нефти марки Brent 5 июля впервые с октября 2018 года превысила $77. Это следует из данных торгов на лондонской электронной бирже ICE.
Цена на нефть Brent превысила $77 впервые с 2018 года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Максимальное значение на торгах сентябрьскими фьючерсами достигало $77,07 за баррель. Рост по отношению к цене открытия составил 1,2%.
Цены на нефть уверенно росли в последние месяцы. Планку в $70 за баррель они пробили 1 июня.
Росту цен способствует восстановление мировой экономики после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. На их фоне стоимость нефти в конце апреля 2020 года падала ниже $26 за баррель.
РБК пишет, что очередной рекорд цен на нефть вызван разногласиями участников ОПЕК+, которые не смогли договориться об уровне добычи в августе, что означает сохранение текущих квот. В результате предложение пока остается на прежнем уровне, в то время как спрос продолжает расти.
За увеличение добычи выступает Саудовская Аравия. Она также предлагает продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года. Блокируют соглашение ОАЭ, которые пытаются увеличить свою месячную квоту.
По оценке Morgan Stanley, глобальные суточные потребности в нефти к декабрю вырастут на 3 млн баррелей, а поскольку предложение хотя и растет, но отстает от спроса, на рынке может возникнуть дефицит, что приведет к дальнейшему росту цен.
Рынки,Морган Стэнли Банк,РБК,
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