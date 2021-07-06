Эксперты допустили рост нефтяных цен до $100

Сохранение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущих уровнях может стать драйвером роста цен на нефть до $80 и даже $100 за баррель. Такого мнения придерживаются аналитики, опрошенные ТАСС.

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Но, по их мнению, сделке ОПЕК+ не грозит развал. Нефтеэкспортерам удастся договориться о плавном восстановлении добычи нефти, поскольку они не заинтересованы в высокой волатильности цен, полагают специалисты.

В связи с тем, что странам ОПЕК+ не удалось согласовать новые уровни добычи на август, нефть Brent выросла почти на доллар, преодолев отметку $77 за баррель впервые за три года. Аналитики считают, что рост цен может продолжиться в связи с сохраняющимся в июле дефицитом предложения нефти в 2,3-2,5 млн б/с.

«Дефицит есть, что подтверждается снижением запасов нефти. Соответственно, если ОПЕК+ не примет решение о росте добычи нефти, а спрос продолжит расти, то, вероятно, цены уйдут еще выше», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Если добыча не будет увеличена, «из-за усугубляющегося дефицита нефть может перешагнуть отметку в $80 за баррель, но вряд ли надолго там удержится», отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко

Волатильность на спекулятивном рынке легко может достигать 10% даже в случае отсутствия новостей, подчеркивают эксперты. В этой связи $80 - реальная планка, как и $100 за баррель при восстановлении спроса и сокращении запасов нефти, считает Полищук.

Эксперты сходятся во мнении, что сами производители нефти не хотят ценовых «качелей». Нефтяников больше устраивает ситуация, когда стоимость нефти является прогнозируемой, указывает Полищук. Аналитики считают, что страны ОПЕК+ смогут договориться и сохранить свою позицию.