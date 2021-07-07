Минфин разместил на аукционе ОФЗ одной серии

Цена отсечения составила 98% от номинала, средневзвешенная цена — 98,2486% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,42% годовых, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 8,596 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 18,125 миллиарда рублей.