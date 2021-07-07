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Минфин разместил на аукционе ОФЗ одной серии

Праймиещё 6
2 часа назад
Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 5,435 миллиарда рублей при лимите в 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одной серии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Цена отсечения составила 98% от номинала, средневзвешенная цена — 98,2486% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,42% годовых, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 8,596 миллиарда рублей.
На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 18,125 миллиарда рублей.
Рынки,Минфин,
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