Российский рынок акций закрылся ростом

Российский рынок акций символически вырос по индексу Мосбиржи, поддержку оказал ряд подорожавших бумаг нефтегазового сектора, в то же время индекс РТС потерял более 1% на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов.

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Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,04%, до 3884,3 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,18%, до 1644,99 пункта.

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Курс доллара расчетами "завтра" к 19.18 мск рос на 1,01 рубля, до 74,47 рубля, курс евро – на 82 копейки, до 87,98 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вечером усилил падение и к текущему моменту теряет 3,67% — до 74,33 доллара за баррель.

"Российский рынок акций во вторник продолжил повышательное движение, выйдя к новой исторической вершине на уровне 3915 пунктов по индексу Мосбиржи. Главным позитивным драйвером стал рост цен на нефть, обусловивший активный спрос на акции отечественных нефтяных компаний. Впрочем, к вечеру ценовая динамика черного золота ослабла и рынок отступил от достигнутых рекордных уровней", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" обогнали по рыночной капитализации бумаги Сбербанка . Капитализация газового гиганта приблизилась к 7 триллионам рублей. К закрытию основных торгов акции "Газпрома" выросли на 1,55%.

"Газ дорожает из-за рекордного дефицита в Европе на фоне низкого уровня запасов в хранилищах (менее 50%) и растущего спроса из-за аномальный жары, как и в США, так и во многих странах с более привычным холодным климатом. Наша цель до конца сентября – 350 рублей за акцию ("Газпрома" — ред.), учитывая падение акции после 15 июля, даты отсечки, на 4,3%", — комментируют аналитики ITI Capital Искандер Луцко и Станислав Юдин.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", судя по всему, поддержало ослабление рубля более чем на 1% к доллару в ходе сессии вторника, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

Также в лидерах роста акции "ВСМПО-Ависма" (1,6%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,46%) и акции Polymetal (1,13%).

ПРОГНОЗЫ

В целом при улучшении фундаментальных факторов индексам еще есть куда расти, считает Кожухова из "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3820-3930 пунктов, добавляет она.