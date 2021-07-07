Курс доллара: Рубль готовится к реваншу

За первое полугодие рубль смог укрепиться к максимумам года - под 72 за доллар, несмотря на то, что повышенная волатильность валютных пар шла следом за рублем на протяжении всего периода. Об этом «Российской газете» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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Существуют сигналы, которые указывают на то, что российская валюта снизится в ближайшее время к доллару и евро, отмечает он.

Как пояснил Зельцер, увеличилась вероятность охлаждения рынка commodities (биржевых товаров). На коррекцию контрактов на Brent могут повлиять иранский ядерный фактор, поэтапное наращение квот картеля ОПЕК+, тяжелая эпидемиологическая ситуация в связи с мутацией вируса, монетарный драйвер глобальных центробанков.

В случае замедления процесса выкупа ФРС долговых инструментов с рынка ожидается рост доллара на мировой арене, указывает Зельцер. После этого произойдет падение товарных фьючерсов вместе с нацвалютами стран, которые ориентированы на сырьевой экспорт, считает он.

«Интересным моментом курсообразования рисковых инструментов является даже не сам факт монетарно-фискальной паузы глобальных регуляторов, сколько ожидания неминуемого. Участники рынка, как правило, отыгрывают чаяния заранее, фиксируя позиции уже в точке их реализации», – заметил Зельцер.

Так, по совокупности факторов курсообразования российского рубля может произойти дальнейшее ослабление российской валюты, считает специалист. Среднесрочная преграда росту пары USD/RUB - область 74,5 рубля, область предложения в евро - 89 рублей, подчеркнул он.

Однако к 2022 году российская валюта может взять реванш.

«К концу года не удивимся тестированию планки 70 рублей за доллар США», – заявил Зельцер.