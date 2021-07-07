Разлад в ОПЕК+: нефти предрекли резкий обвал

Замешательство участников альянса ОПЕК+ и новые волны пандемии могут вновь оказать влияние на углеводородный рынок, и стоимость барреля рухнет с текущих $75 до $40. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Как отмечается, дальнейшее развитие ситуации на мировом нефтяном рынке зависит от согласованного решения, которое в итоге будет принято ОПЕК+.

Достижению соглашения в рамках альянса препятствует позиция ОАЭ, настаивающих на увеличении квот на нефтедобычу.

Если увеличения добычи с августа не произойдет, то стоимость нефти может достичь $80 за баррель, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Если добыча будет увеличена на 2 млн «бочек» с августа по декабрь, с чем согласны все, кроме ОАЭ, то реакция может быть умеренно негативной, — указал он.

Самое худшее развитие событий - распад сделки по образцу марта 2020 года, когда участники станут наращивать добычу по своему усмотрению, предупредил эксперт. Это, по его мнению, может повлечь за собой серьезные негативные последствия, поскольку в марте 2020-го стоимость барреля падала на бирже до отрицательных значений.

Сейчас же разрыв сделки способен обрушить нефтяные котировки на 50% — с нынешних $75 до $40 за «бочку» и ниже, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин