ПФР передал пенсионные накопления граждан банкам

Уточняется, что инвестированию подлежат средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, а также средства обязательных и добровольных страховых взносов, поступающих для формирования накопительной пенсии. Деньги подлежат инвестированию до направления их управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам.

Ранее, в конце июня сообщалось, что на Московской бирже состоится аукцион по размещению пенсионных накоплений граждан РФ в банковские депозиты. Информация об этом так же приводилась на портале ПФР.