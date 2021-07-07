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ПФР передал пенсионные накопления граждан банкам

Анна Безрукова
2 часа назад
На Московской бирже состоялся аукцион по размещению пенсионных накоплений российских граждан в банковские депозиты. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).
ПФР передал пенсионные накопления граждан банкам
Фото: ТАССТАСС
«В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации, общая сумма составляет 430 миллионов рублей, то есть вся сумма, выставленная к торгам. Средства пенсионных накоплений помещены на депозиты по ставке 6,06% годовых на период 77 дней», — указано на сайте ПФР.
Уточняется, что инвестированию подлежат средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, а также средства обязательных и добровольных страховых взносов, поступающих для формирования накопительной пенсии. Деньги подлежат инвестированию до направления их управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам.
Ранее, в конце июня сообщалось, что на Московской бирже состоится аукцион по размещению пенсионных накоплений граждан РФ в банковские депозиты. Информация об этом так же приводилась на портале ПФР.
«ПФР 25 июня организует на Московской бирже отбор заявок кредитных организаций по размещению в банковские депозиты средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию на период 175 дней, минимальная ставка - 6,1% годовых», — указывалось в сообщении Фонда. Тогда отмечалось, что сумма средств резерва будет составлять 176,5 млрд рублей.
Также ранее руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что негосударственным пенсионным фондам возможно разрешат вкладывать накопления граждан в драгоценные металлы, в частности в золото.
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