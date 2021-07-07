США могут повысить пошлины на азотные удобрения из России

Комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго, следует из документа, размещенного в Федеральном реестре США.

Само расследование, которое должно определить наносит ли импорт аммиаката мочевины и аммиачной селитры из России, Тринидада и Тобаго ущерб соответствующей отрасли в США, было начато 30 июня. Если министерство торговли не продлит время расследования, комиссия должна принять предварительное решение относительно антидемпинговых и компенсационных пошлин за 45 дней, или в данном случае к 16 августа 2021 года.