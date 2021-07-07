Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

США могут повысить пошлины на азотные удобрения из России

Праймиещё 1
19 минут назад
Комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго, следует из документа, размещенного в Федеральном реестре США.
США могут повысить пошлины на азотные удобрения из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Комиссия настоящим документов уведомляет о начале расследования и предварительного этапа изучения антидемпинговых и компенсационных пошлин (на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго — ред.)", — говорится в документе.
Само расследование, которое должно определить наносит ли импорт аммиаката мочевины и аммиачной селитры из России, Тринидада и Тобаго ущерб соответствующей отрасли в США, было начато 30 июня. Если министерство торговли не продлит время расследования, комиссия должна принять предварительное решение относительно антидемпинговых и компенсационных пошлин за 45 дней, или в данном случае к 16 августа 2021 года.
Азотные удобрения, к которым относится карбамидо-аммиачная смесь (КАС, жидкое азотное удобрение) — одни из наиболее востребованных у сельскохозяйственных производителей в мире. США входят в топ-5 импортеров российских азотных удобрений.
При этом в 2019 году Еврокомиссия объявила о введении антидемпинговых пошлин на импорт КАС из России, а также из США и Тринидада и Тобаго. В частности, под действие пошлин попали российские "Акрон" и "Еврохим".
Рынки,Еврохим,Акрон,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители