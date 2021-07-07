Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?

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Накануне нефть резко подешевела – на 3-4%. Причиной стала отмена встречи ОПЕК+ из-за разногласий ее членов – ОАЭ и Саудовской Аравии. Арабские Эмираты решили увеличить добычу черного золота, чтобы захватить большую долю рынка на фоне высокого спроса, сообщил во вторник Dow Jones. Эта новость и спровоцировала резкий обвал нефти. Рубль не смог пройти мимо – и тоже ослаб.

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Все, что происходило накануне, живо напомнило, как в прошлом году разгорелись похожие разногласия между Россией и Саудовской Аравией по поводу сделки ОПЕК+. После срыва сделки члены ОПЕК+ начали бесконтрольно повышать добычу, развернули настоящую ценовую войну на рынке, чтобы отжать больший сегмент рынка. Затем было объявление о пандемии и локдаунах, и ценовая война между СА и РФ превратилась в исторически памятное событие – цены на нефть стали отрицательными. Повторения этих событий и испугался рынок.

«Сейчас наложилось два события, которые красочно напомнили о том, как развивались события в начале 2020-го. Это продолжительный рост нефтяных котировок и усиление трений сторон ОПЕК+. Действующие лица несколько иные, но это не помогло нефти избежать холодного душа», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

И год назад, и сейчас нефть была спекулятивно разогрета. «Котировки демонстрировали крайне упорный рост в последние полтора месяца. Это создало техническую перегретость котировок. Это ситуация, когда на плохие новости может последовать избыточно сильная реакция, так как слишком много спекулянтов ждут момента для фиксации прибыли», – говорит Купцикевич.

Что-то похожее произошло и в 2014 году. «Тогда ОПЕК после многих месяцев или даже лет весьма некачественного исполнения квот решила вдруг задействовать рыночные силы в стиле «победитель получает все», резко нарастив добычу. Усугубляла ситуацию тогда обстановка укрепляющегося доллара, что подавляло цены сырьевых активов и вызывало отток с рынков развивающихся и экспортно-ориентированных стран», – напоминает Купцикевич.

После фиксации прибыли нефть в среду начала корректироваться после вчерашней импульсивной реакции. Однако коррекция крайне аккуратная. «Нефть сейчас находится в хрупком балансе. В отсутствие официальных заявлений участникам рынка приходится прислушиваться к неофициальным разговорам в кулуарах. Инвесторы продолжают оценивать перспективы ценовой войны, которая может помешать восстановлению мировой экономики, усугубить инфляционное давление и стать аргументом ФРС в пользу ужесточения политики», – говорит ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

Он выделяет несколько сценариев развития событий. Первый – под давлением покупателей ОПЕК+ все же достигнет соглашения о постепенном увеличении объемов добычи в августе. Второй – картель будет придерживаться существующих квот, и тогда цены будут продолжать расти до 80 долларов и выше. Наконец, третий сценарий – картель не сможет прийти к соглашению, что обрушит цены до 50 долларов за баррель. Но последний – самый маловероятный сценарий, считает Кивкулис, именно потому, что в ОПЕК+ еще свежи воспоминания начала 2020 года, и повторять разрушительную ценовую войну там не будут.

А вот усиление корреляции рубля и нефти – тревожный знак, считает Кивкулис.

В последние годы, благодаря бюджетному правилу, рубль перестал слепо следовать за движениями нефти. Если цены на нефть с ноября 2020 года выросли более чем в два раза, рубль – всего на 9% против доллара. Но накануне рубль сдержаться не смог.

«Нервозность рубля особенно заметна, если учесть жесткую монетарную политику Банка России, который активно поднимал ставки в этом году, а недавно его представители намекнули на готовность и далее двигаться широкими шагами. Судя по этим признакам, российскую валюту ждут весьма волатильные недели или даже месяцы», – считает Кивкулис.

Рубль в этом квартале может упасть до 75 за доллар вне зависимости от решения ОПЕК+ и несмотря на повышение ключевой ставки Банком России, прогнозирует экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Долгин . Однако к концу года рубль может окрепнуть до 73 за доллар.

Кивкулис не исключает, что доллар может быстро вернуться и к 80 рублям на фоне повышения волатильности на рынках и коррекции в нефти. «Однако говорить о том, что мы стоит на пороге новой большой девальвации, пока рано. Она, как правило, происходит после продолжительного периода роста российской валюты, а не как сейчас», – считает собеседник.

«Хорошая новость для россиян – резкого подорожания бензина ждать не стоит на фоне демпферного правила. В отличие от США, где цены на топливо взметнулись до семилетнего максимума, поскольку следуют за ростом нефти», – отмечает Кивкулис.

Пока падение нефти не выглядит чрезмерно трагичным. Эта неделя станет важной для понимания дальнейшего курса. «Пока мы просто увидели импульсивную реакцию рынков и российского рубля на те факторы, которые в прошлые годы провоцировали шторм: растущий доллар, пик по нефти и трения в ОПЕК+.

Беспокоиться следует только если подобная волатильность, как во вторник, сохранится в ближайшие дни, и нефть опустится ниже 70, а доллар к рублю подскочит выше 75 уже на этой неделе.

Это будет свидетельством силы продавцов и предвестником смены тренда на ближайшие недели», – предупреждает Александр Купцикевич.

По его мнению, несмотря на тревожные сигналы, рублю и нефти пока удастся сохранить тренд на рост, ведь экономика продолжает получать дозу стимулов в виде исключительно мягкой денежно-кредитной политики в ключевых мировых регионах, а предложение нефти до сих пор отстает от спроса, а дефицит восполняется за счет резервов.

Идеальный шторм для нефти и рубля случится только если все три опасности одновременно вернутся в повестку дня. Это произойдет, если кроме разлада внутри ОПЕК+ и стремительного роста добычи, вернутся санкционные риски, а ФРС начнет убирать долларовую ликвидность, к чему рынки будут не готовы.