Запрет на транзит: как отразятся на россиянах контрсанкции Лукашенко?

«Подорожать могут продовольствие и сырье для производства продуктов питания, не находящееся под санкциями, пластмассы и изделия из них, лакокрасочные материалы, транспортные средства и прочее. В меньшем объеме через Белоруссию приходят одежда и обувь, но они тоже могут подорожать», - пояснил член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
«Риски того, что цены вырастут, значительные. Но не в разы: катастрофического подорожания не произойдет, но оно и не будет символическим, которое никто не заметит», - пояснил директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.