Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Запрет на транзит: как отразятся на россиянах контрсанкции Лукашенко?

Алиса Селезнёва
1 час назад
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном запрете транзита товаров из Германии в Россию и Китай через белорусскую территорию приведет к нарушению логистических цепочек и росту цен на ряд товаров. Об этом заявили опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты.
Запрет на транзит: как отразятся на россиянах контрсанкции Лукашенко?
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Страны ЕС ввели санкции в отношении Белоруссии после принудительной посадки в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержания сооснователя оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Санкции ударили по ряду секторов белорусской экономики, в частности, по экспорту нефтепродуктов и калийных удобрений. В ответ Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай.
Видео дня
По данным экспертов, через Белоруссию идет примерно половина всего немецкого экспорта в Россию, и запрет на транзит товаров без сомнения отразится на российских покупателях.
«Подорожать могут продовольствие и сырье для производства продуктов питания, не находящееся под санкциями, пластмассы и изделия из них, лакокрасочные материалы, транспортные средства и прочее. В меньшем объеме через Белоруссию приходят одежда и обувь, но они тоже могут подорожать», - пояснил член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов отметил, что, в случае закрытия белорусского транзитного коридора, компаниям придется искать обходные пути через страны Балтии или через порт Усть-Луга в Ленинградской области. В цепочке появятся корабли, а также перегрузка товаров на автомобильный транспорт в портах, что отразится на стоимости, пояснил эксперт.
«Риски того, что цены вырастут, значительные. Но не в разы: катастрофического подорожания не произойдет, но оно и не будет символическим, которое никто не заметит», - пояснил директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
При этом экономист Денис Ракша считает, что запрет на транзит через белорусскую территорию не сильно скажется на россиянах, ударив в основном по конкретным логистических компаниям и РЖД, которые занимаются транзитом европейских грузов в Китай.
Рынки,Экономика России,Роман Протасевич,Агван Микаелян,Александр Сафонов,Александр Лукашенко,Игорь Николаев,Финансовый университет,РЖД,ЕС,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители