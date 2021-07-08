Курс доллара: июль подтверждает статус «слабого месяца» для рубля

В ближайшие недели курс российской валюты будет находиться в диапазоне 73,5-75,5 к доллару и 87-89 к евро, заявил
«Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
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По его словам, из-за провала переговоров ОПЕК+ повысились риски для нефтяного рынка, однако цены пока остаются высокими. Напомним, что разногласия возникли из-за позиции ОАЭ, которые настаивают на увеличении квот на нефтедобычу.
Сильный текущий счет платежного баланса РФ будет способствовать смягчению негативного влияния укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма, указывает Васильев.
Высокая стоимость нефти, газа, металла и других статей российского экспорта создает внушительный приток валютной выручки в страну и поддерживает рубль, подчеркнул эксперт.
Вместе с тем положительному воздействию высокой нефти на рубль мешают покупки валюты Минфином
в рамках бюджетного правила, отметил Васильев.
«С точки зрения сезонности июль является относительно слабым месяцем для рубля - за последние тринадцать лет рубль снижался к доллару в среднем на 1,7%», – заявил он.
Это обусловлено выплатами дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам, пояснил эксперт.
Второй негативный фактор для рубля в июле – туристический сезон, когда россияне покупают валюту для зарубежных поездок, сообщил Васильев. Третий фактор, по его словам, – сниженный спрос международных инвесторов на активы развивающихся стран.
Во второй половине июля рублю помогут налоговый период и повышение реальной процентной ставки, считает Васильев.
Экспортеры начнут конвертировать валютную выручку в рубли для выплат в бюджет. Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки на 50 б.п. или 100 б.п., до 6-6,5% годовых Центробанком
23 июля. По его словам, повышение реальной рублевой процентной ставки будет укреплять рубль, в том числе за счет повышения привлекательности операций керри трейд (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) для инвесторов.
Как заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет, рубль может укрепиться к доллару благодаря изменению структуры Фонда национального благосостояния
(ФНБ), так как спрос на доллары со стороны государства резко падает.