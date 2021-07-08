Курс доллара: июль подтверждает статус «слабого месяца» для рубля

Михаил Васильев. В ближайшие недели курс российской валюты будет находиться в диапазоне 73,5-75,5 к доллару и 87-89 к евро, заявил «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка

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По его словам, из-за провала переговоров ОПЕК+ повысились риски для нефтяного рынка, однако цены пока остаются высокими. Напомним, что разногласия возникли из-за позиции ОАЭ, которые настаивают на увеличении квот на нефтедобычу.

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Сильный текущий счет платежного баланса РФ будет способствовать смягчению негативного влияния укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма, указывает Васильев.

Высокая стоимость нефти, газа, металла и других статей российского экспорта создает внушительный приток валютной выручки в страну и поддерживает рубль, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем положительному воздействию высокой нефти на рубль мешают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, отметил Васильев.

«С точки зрения сезонности июль является относительно слабым месяцем для рубля - за последние тринадцать лет рубль снижался к доллару в среднем на 1,7%», – заявил он.

Это обусловлено выплатами дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам, пояснил эксперт.

Второй негативный фактор для рубля в июле – туристический сезон, когда россияне покупают валюту для зарубежных поездок, сообщил Васильев. Третий фактор, по его словам, – сниженный спрос международных инвесторов на активы развивающихся стран.

Во второй половине июля рублю помогут налоговый период и повышение реальной процентной ставки, считает Васильев.

Экспортеры начнут конвертировать валютную выручку в рубли для выплат в бюджет. Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки на 50 б.п. или 100 б.п., до 6-6,5% годовых Центробанком 23 июля. По его словам, повышение реальной рублевой процентной ставки будет укреплять рубль, в том числе за счет повышения привлекательности операций керри трейд (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) для инвесторов.