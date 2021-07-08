Курс доллара: на рубль давят со всех сторон

Как отмечается, за последние три дня доллар максимально поднимался почти на 2 рубля – до 75,35 рубля, что является максимумом с 4 мая. По словам Суверова, на глобальных рынках наблюдается уход инвесторов от рисковых активов из-за отсутствия новых стимулов в мировой экономике и разговоров о начале постепенного ужесточения монетарной политики в США.