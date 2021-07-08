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Курс доллара: на рубль давят со всех сторон

Лера Букина
1 час назад
Американская валюта, которая активно укреплялась в последние несколько дней, пока должна остаться на уровне ниже 76 рублей. Об этом заявил Суверов из УК «Арикапитал», комментируя текущую динамику рубля, передает «Прайм».
Курс доллара: на рубль давят со всех сторон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, за последние три дня доллар максимально поднимался почти на 2 рубля – до 75,35 рубля, что является максимумом с 4 мая. По словам Суверова, на глобальных рынках наблюдается уход инвесторов от рисковых активов из-за отсутствия новых стимулов в мировой экономике и разговоров о начале постепенного ужесточения монетарной политики в США.
«Это давит на курс рубля, к тому же падает нефть на фоне серьёзных разногласий в ОПЕК+ и сомнений в устойчивости альянса. Вместе с тем вследствие относительно высоких процентных ставок в России курс рубля не должен пока уйти ниже уровней, соответствующих 76 рублям за доллар», — отметил он.
В четверг утром падение рубля происходит в связи с негативным внешним фоном и, вероятно, повышенной чувствительностью спекулянтов к курсовым колебаниям в период дивидендных выплат, считает Дмитрий Полевой из компании «Локо инвест».
«Все это накладывается в моменте и на возросшие покупки валюты Минфином», - заявил он.
Такая динамика, по мнению эксперта, может усиливать дисбалансы с точки зрения краткосрочности. Как отмечает Полевой, существенных факторов для значительного ослабления российской валюты нет, однако он предупредил о грядущей высокой волатильности.
Как заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет, рубль может укрепиться к доллару благодаря изменению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как спрос на доллары со стороны государства резко падает.
Рынки,Дмитрий Полевой,Фонд национального благосостояния,Минфин,Доллар,
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