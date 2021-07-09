Минфин предложил ввести мораторий на действие закона об обороте алкоголя

8 июля в Минфине прошло совещание, на котором представители бизнес-объединений, органов исполнительной власти, контроля и надзора, участников алкогольного рынка договорились предпринять усилия для избежания перебоев с наличием импортной винодельческой продукции в России, сообщалось на сайте Минфина.