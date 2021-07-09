Минфин предложил ввести мораторий на действие закона об обороте алкоголя

2 июля издание РБК
сообщило, что производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнерам письмо, где уведомил о решении прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за нового закона, согласно положениям которого компания должна изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино. Позднее в компании сообщили, что согласились использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию и постараются возобновить поставки как можно быстрее. Тогда в компании указали, что Дом шампанского Moet Hennessy "всегда с уважением относился к законодательству, на каких бы рынках оно не действовало", а "поставки будут возобновлены как можно быстрее, как только это позволит необходимая корректировка".