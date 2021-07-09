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Эксперт заявил, что дефицита на рынке российских вин не ожидается

ТАССиещё 4
31 минуту назад
Вступление в силу нового закона, определяющего особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ, не приведет к дефициту российских вин на рынке. Такое мнение в пятницу высказал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в эфире телеканала РБК.
Эксперт: дефицита российских вин не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я думаю, что дефицита российских вин не будет, потому что тот объем урожая, который мы собираем ежегодно, мы и в этом году ожидаем средний или чуть выше, и поэтому тот объем вина, который есть сегодня на рынке, российского вина, он не уменьшится", - сказал он.
Ранее посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что вводимая необходимость российских импортеров вина останавливать ввоз продукции, идентифицируемой географическими указаниями, вызовет дефицит на российском рынке вин.
2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.
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