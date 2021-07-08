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У нас два фаворита: ЦБ о дизайне новых купюр в 1000 и 5000 рублей

Анна Безрукова
49 минут назад
Фаворитами для изображения на обновленной купюре номиналом 1000 рублей многие эксперты называют Нижегородский кремль, а для банкноты в 5000 рублей — памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса и дом Севастьянова. При этом итоговое решение по данному вопросу еще не приняли, рассказал зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев, сообщает 1prime.ru.
У нас два фаворита: ЦБ о дизайне новых купюр в 1000 и 5000 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Например, если мы будем говорить о Нижнем Новгороде как столице Приволжского федерального округа, то тут выбор и экспертного сообщества, и многих других граждан будет очевидным – с большим отрывом лидирует Нижегородский кремль в различных своих видах, ипостасях. Кремль в качестве объекта достойного для размещения на банкнотах, мало у кого вызывает сомнения", — уточнил Алексеев.
Также он добавил, что если Кремль на банкнотах появится, то это будет объект обязательно первого плана.
"Относительно других объектов, может быть, будет возможность и их добавить, возможно, еще один или два – три максимально. Они станут объектами второго плана", — сказал зампред ЦБ РФ.
Относительно оборотной стороны банкноты в 1000 рублей, многие полагают, что если эта купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу, то было бы логичным, чтобы в том или ином виде на ней находилось изображение Волги, отметил Михаил Алексеев. Что касается банкноты в 500 рублей, где на оборотной стороне должен быть какой-либо объектов Уральского федерального округа, то довольно популярны виды Уральского горного хребта.
Рынки,Михаил Алексеев,Центральный банк России,агентство "ПРАЙМ",
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