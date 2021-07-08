У нас два фаворита: ЦБ о дизайне новых купюр в 1000 и 5000 рублей

Также он добавил, что если Кремль на банкнотах появится, то это будет объект обязательно первого плана.

Относительно оборотной стороны банкноты в 1000 рублей, многие полагают, что если эта купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу, то было бы логичным, чтобы в том или ином виде на ней находилось изображение Волги, отметил Михаил Алексеев. Что касается банкноты в 500 рублей, где на оборотной стороне должен быть какой-либо объектов Уральского федерального округа, то довольно популярны виды Уральского горного хребта.