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Российское вино подорожает

Анна Безрукова
48 минут назад
Рост оптовых цен на вино отечественного производства вырастет в среднем на 15-20% по итогам 2021 года. Такой прогноз представили эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги".
Российское вино подорожает
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В числе важнейших причин для увеличения цен специалисты называют повышение стоимости винограда, его нехватка по причине засушливой погоды, а также дефицит российских саженцев и значительное подорожание зарубежных вследствие разницы курса валют, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Отмечается, что цены на российское вино увеличиваются после принятия в 2019-м закона "О виноградарстве и виноделии". В соответствии с документом, "российским вином" может считаться только продукт, изготовленный на основе отечественного сырья. При этом, к моменту принятия данного закона только треть выпускаемого в стране вина делали из российского виноматериала.
Участниками рынка ожидается рост цен минимум на 10%.
На 5-6% подскочат цены вследствие инфляции, приблизительно на столько же - из-за подорожания винограда. На сколько вырастут цены, виноделы смогут определить только после сбора урожая в текущем году. Генеральный директор управляющей компании холдинга "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский отметил, что стоимость вин выросла уже в этом году.
"В начале 2021-го цены на столовое вино увеличились уже на 8,6% в сравнении с показателями прошедшего года, на игристое — на 7,4%", - уточнил эксперт.
Рынки,РБК,
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