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Восстановление рынка труда в США приостановилось

Investing.com Россия
42 минуты назад
Улучшение ситуации на рынке труда в США на прошлой неделе снова приостановилось. Данные Министерства труда показали, что количество первичных заявок на пособие по безработице выросло до 373 тыс., не оправдав надежд на новый постпандемический минимум в 350 тыс.
Восстановление рынка труда в США приостановилось
Фото: ReutersReuters
Итоговое число на прошлой неделе также было пересмотрено в сторону увеличения на 7 тыс. до 371 тыс.
Вторичные заявки, которые поступают с задержкой на одну неделю по сравнению с первичными, продолжили снижаться, поскольку все больше штатов отказывались от расширенных льгот, которые предлагались во время наиболее острой фазы пандемии. Уровень в 3,339 млн фактически соответствовал консенсус-прогнозу.
Эти цифры выходят в период нарастающего беспокойства по поводу того, что восстановление экономики США может достигнуть предела, поскольку благоприятный эффект низкой базы исчезает, а распространение новых вариантов COVID-19 угрожает вызвать новый хаос в тех частях страны, где показатели вакцинации замедлились.
«Количество людей, безработных уже долгое время — более 27 недель — к сожалению, в июне выросло по сравнению со снижением в предыдущие два месяца, — заявила в Twitter (NYSE:TWTR) Дайан Свонк, главный экономист Grant Thornton. — Смысл в том, что мы достигли некоторого плато».
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