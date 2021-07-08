Восстановление рынка труда в США приостановилось

Улучшение ситуации на рынке труда в США на прошлой неделе снова приостановилось. Данные Министерства труда показали, что количество первичных заявок на пособие по безработице выросло до 373 тыс., не оправдав надежд на новый постпандемический минимум в 350 тыс.

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Итоговое число на прошлой неделе также было пересмотрено в сторону увеличения на 7 тыс. до 371 тыс.

Вторичные заявки, которые поступают с задержкой на одну неделю по сравнению с первичными, продолжили снижаться, поскольку все больше штатов отказывались от расширенных льгот, которые предлагались во время наиболее острой фазы пандемии. Уровень в 3,339 млн фактически соответствовал консенсус-прогнозу.

Эти цифры выходят в период нарастающего беспокойства по поводу того, что восстановление экономики США может достигнуть предела, поскольку благоприятный эффект низкой базы исчезает, а распространение новых вариантов COVID-19 угрожает вызвать новый хаос в тех частях страны, где показатели вакцинации замедлились.