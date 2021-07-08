Рубль частично компенсировал потери к доллару

При этом от рынка нефти к вечеру стали приходить позитивные сигналы, помогшие рублю частично компенсировать дневное падение. Так, цены на нефть прибавляют 0,3%, до 73,6 долларов по марке Brent. Минэнерго
США зафиксировало, что запасы нефти в стране обновили минимум с февраля 2020 года, снизившись за минувшую неделю на 6,9 миллиона баррелей — до 445,5 миллиона баррелей (при прогнозах падения лишь на 4 миллиона). Запасы бензина упали на 6,1 миллиона баррелей, тогда как ожидалось падение лишь на 2,2 миллиона баррелей.