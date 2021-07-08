Рубль частично компенсировал потери к доллару

Рубль почти компенсировал дневные потери четверга против доллара и сократил падение к евро на фоне вечерних попыток роста рынка нефти, следует из данных торгов.

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Негативная динамика западных фондовых индексов и развивающихся валют к доллару оказывают давление на курс рубля.

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Курс доллара расчетами "завтра" на 21.10 мск повышался на 9 копеек, до 74,8 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 88,56 рубля, следует из данных Московской биржи . Ранее в четверг доллар подскакивал до максимума с 4 мая — 75,35 рубля, евро — до 89,185 рубля — максимума с 3 июня.

РУБЛЬ – ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта преимущественно оставалась под давлением падения основных резервных валют против доллара на фоне ухода инвесторов от риска из-за нестабильности на мировых рынках, связанной с опасениями по поводу ужесточения монетарной политики финансовых регуляторов развитых экономик и прежде всего — США.

Основные западные биржевые индексы падают в четверг.

Кроме того, уход от рисковых активов происходит из-за ситуации вокруг коронавируса в контексте темпов восстановления экономики. В мире получает все большее распространение штамм коронавируса "дельта", являющийся более заразным вариантом и вызывающий протекание болезни в более тяжелой форме.

При этом от рынка нефти к вечеру стали приходить позитивные сигналы, помогшие рублю частично компенсировать дневное падение. Так, цены на нефть прибавляют 0,3%, до 73,6 долларов по марке Brent. Минэнерго США зафиксировало, что запасы нефти в стране обновили минимум с февраля 2020 года, снизившись за минувшую неделю на 6,9 миллиона баррелей — до 445,5 миллиона баррелей (при прогнозах падения лишь на 4 миллиона). Запасы бензина упали на 6,1 миллиона баррелей, тогда как ожидалось падение лишь на 2,2 миллиона баррелей.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,1-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ключевым негативным фактором для российской валюты остается ценовая слабость в нефти и неопределенность вокруг будущего сделки ОПЕК+, возникшая из-за противоречий между Саудовской Аравией и ОАЭ, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Военные учения стран НАТО в Черном море также не добавляют рублю оптимизма. Более выраженным стало снижение динамики спроса на рынке рублевого долга. По нашему мнению, текущее снижение рубля носит во многом эмоциональный характер, так как нефтяные цены не отступили слишком далеко от недавних максимумов. Тем не менее, в пятницу слабость рубля может сохраниться, ждем курс доллара в пределах 74,5-75,5 рубля", — добавляет он.

"В моменте" рубль продолжает выглядеть несколько перепроданным, оценивает ситуацию Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер"