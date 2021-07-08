Ссора арабских шейхов привела к взлету цен на бензин

Стоимость нефти в Европе выросла до значений 2014 года, литр бензина теперь стоит в ряде государств больше 2 евро. Причина тому – борьба за влияние между двумя шейхами в Персидском заливе. Их дружба вылилась в ссору, которую прочувствовал на себе весь мир.
В настоящее время оно закончилось. Правитель Абу-Даби, а с ним и всего ОАЭ отдалился от регионального лидера Саудовской Аравии. Бин Зайед не захотел принимать участие в военных действиях в Йемене на стороне саудитов и заключил соглашение о торговле с ненавистным Израилем.
На текущей неделе МБЗ восстал против МБС в ходе заседания ОПЕКа. Переговоры оказались провалены. Стоимость нефтепродуктов взлетела вверх. На Рейне цена за литр выросла до фантастических 2,05 евро. Цена литра 95-го бензина стоит в Германии примерно 1,6 евро, что на 20 евроцентов больше, чем было в начале года. В месяцы отпусков, когда большая часть жителей Германии из-за пандемии решила ехать на отдых на своих автомобилях, это наносит большой удар по кошельку, отмечает издание.