Ссора арабских шейхов привела к взлету цен на бензин

Стоимость нефти в Европе выросла до значений 2014 года, литр бензина теперь стоит в ряде государств больше 2 евро. Причина тому – борьба за влияние между двумя шейхами в Персидском заливе. Их дружба вылилась в ссору, которую прочувствовал на себе весь мир.

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Мухаммед бин Салман (МБС) и Мухаммед бин Зайед (МБЗ) длительный период времени были как два брата, пишет издание «Шпигель». Кронпринц Саудовской Аравии и фактический правитель ОАЭ вели совместные сражения против радикальной организации братьев-мусульман и ненавистного Ирана. Шейх бин Зайед взял под опеку своего молодого друга и оказал поддержку по модернизации его королевства. Международные издания сообщали о том, что партнерство двух шейхов существенно поменяло Ближний Восток.

В настоящее время оно закончилось. Правитель Абу-Даби, а с ним и всего ОАЭ отдалился от регионального лидера Саудовской Аравии. Бин Зайед не захотел принимать участие в военных действиях в Йемене на стороне саудитов и заключил соглашение о торговле с ненавистным Израилем.