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Экономисты назвали причины падения курса рубля

Ura.Ru
58 минут назад
Рубль снижается по отношению к доллару, так как экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил ведущий научный сотрудник МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов.
Экономисты назвали причины падения рубля
Фото: ТАССТАСС
«Американская экономика сейчас восстанавливается. Достаточно хорошие позиции в мире, хотя удельный вес доллара в валютных резервах за последние годы у разных стран сократился, но доллар по-прежнему доминирует в расчетах международной торговли», — объяснил URA.RU Колганов. Он добавил, что в долгосрочной перспективе доллар будет только укрепляться.
Кроме того, есть еще несколько причин, которые сказываются на падении рубля, подчеркнул экономист.
«Поддерживающий курс рубля рост цен на нефть приостановился. В то же время растет потребность в долларах для оплаты импортных закупок, потому что происходит некоторое восстановление экономики. Соответственно возрастает спрос на импортные изделия: товары народного потребления, комплектующие и так далее», — отметил собеседник агентства.
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой считает текущие колебания курса рубля несильными.
«В моем понимании, эти колебания есть и будут продолжаться, потому что, если вы посмотрите в процентном соотношении, они не превышают 2-3%, а колебания между различными валютами в мире происходят постоянно», — сказал собеседник URA.RU.
Согласно данным Московской биржи на 8 июля, доллар торгуется за 74,97 рубля, евро — 88,86. В конце июня доллар стоил около 72-73 рублей, а европейская валюта — 86 рублей.
Рынки,Андрей Колганов,МГУ,РИА Ura.ru,
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