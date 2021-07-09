Экономисты назвали причины падения рубля

«Американская экономика сейчас восстанавливается. Достаточно хорошие позиции в мире, хотя удельный вес доллара в валютных резервах за последние годы у разных стран сократился, но доллар по-прежнему доминирует в расчетах международной торговли», — объяснил URA.RU Колганов. Он добавил, что в долгосрочной перспективе доллар будет только укрепляться.
«Поддерживающий курс рубля рост цен на нефть приостановился. В то же время растет потребность в долларах для оплаты импортных закупок, потому что происходит некоторое восстановление экономики. Соответственно возрастает спрос на импортные изделия: товары народного потребления, комплектующие и так далее», — отметил собеседник агентства.
«В моем понимании, эти колебания есть и будут продолжаться, потому что, если вы посмотрите в процентном соотношении, они не превышают 2-3%, а колебания между различными валютами в мире происходят постоянно», — сказал собеседник URA.RU.