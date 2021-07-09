Курс доллара: что ждет рубль при неблагоприятном сценарии

На падение курса рубля также повлияло ослабление валют развивающихся рынков, локальное коррекционное движение на рынках акций, в частности, снижение фьючерса на S&P500, заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитал» Владимир Брагин
. В свою очередь, он считает, что ключевым фактором стало ускорение инфляции и ожидание повышения ключевой ставки ЦБ
в ближайшее время. При позитивном сценарии курс к доллару может упасть до 73, а при негативном — протестировать отметку 78, подчеркнул Брагин.