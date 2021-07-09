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Курс доллара: что ждет рубль при неблагоприятном сценарии

Лера Букина
1 час назад
С начала июля рубль ослаб к доллару на 2,1 рубля, к евро — на 2,2. Это связано с ситуацией на рынке сырья, скачком инфляции, а также риторикой американской ФРС, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Курс доллара: что ждет рубль при неблагоприятном сценарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Один из триггеров давления на российскую валюту - ситуация на рынке нефти, считает аналитик «Финама» Анна Зайцева. Из-за позиции ОАЭ страны ОПЕК+ пока не могут согласовать квоты на добычу, а также сроки действия соглашения. Как отметила эксперт, другим негативным фактором для рубля выступает увеличение с 7 июля объемов покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила до максимальных 13,5 млрд рублей ежедневно. Зайцева отметила и влияние роста геополитических рисков из-за ситуации на афгано-таджикской границе.
На падение курса рубля также повлияло ослабление валют развивающихся рынков, локальное коррекционное движение на рынках акций, в частности, снижение фьючерса на S&P500, заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. В свою очередь, он считает, что ключевым фактором стало ускорение инфляции и ожидание повышения ключевой ставки ЦБ в ближайшее время. При позитивном сценарии курс к доллару может упасть до 73, а при негативном — протестировать отметку 78, подчеркнул Брагин.
Главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров указывает и на рост опасений по поводу распространения «Дельта»-штамма COVID-19. На динамику также влияет риторика ЦБ США, считают эксперты.
Зайцева прогнозирует, что в третьем квартале 2021 года целевой диапазон по курсу USD/RUB достигнет 71–75 руб./$, до конца 2021-го — 69–74.
Как заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, положительному воздействию высокой нефти на рубль мешают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Кроме того, сильный текущий счет платежного баланса РФ будет способствовать смягчению негативного влияния укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма, указывает он.
Рынки,Евгений Винокуров,Михаил Васильев,Владимир Брагин,Анна Зайцева,Совкомбанк,Центральный банк России,ФРС,Минфин,газета "Известия",
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