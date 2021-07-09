Страны-покупатели продуктов столкнулись с двойной угрозой

Закупающие продовольствие за рубежом страны, столкнулись не только с резким ростом цен на продукты, но и с увеличивающимися расходами на доставку грузов. Об этом со ссылкой на Reuters пишет «Прайм».

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Так, транспортные издержки на доставку по морю зерновых и семян масличных культур в 2021 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Рост цен на перевозки связан как с увеличением стоимости топлива, так и с тем, что судам приходится тратить больше времени в портах из-за ситуации с коронавирусом.

«Транспортные издержки стали серьезной проблемой, учитывая огромный рост цен на зерновые», - пояснил специализирующийся на сельскохозяйственном бизнесе экономист в National Australia Bank Фин Зибелл.

При этом в сложной ситуации оказались Китай, который является покупателем свыше половины всех соевых бобов в мире, Япония, активно закупающая кукурузу, и Индонезия — второй импортер пшеницы на мировом рынке. Траты на отправку зерновых из Австралии в Юго-Восточную Азию подскочили с 15 до 30 долларов за тонну. А из США доставка грузов стала обходиться не в 25, а в 55 долларов за тонну. Выросли цены и на доставку с черноморского побережья, с 55 до 65 долларов.

При этом мировые цены на продовольствие бью все рекорды, темпы их роста стали самыми высокими за последнее десятилетие.