Мировые цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть растут более чем на 2% в пятницу вечером, готовясь завершить волатильную неделю ростом, часть потерь от безрезультатного заседания ОПЕК+ уже отыграна, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 20.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 2,06% — до 75,65 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,33%, до 73,64 доллара за баррель.

Текущая неделя выдалась для нефти довольно волатильной. В понедельник, 5 июня, должен был состоятся третий раунд переговоров ОПЕК+, но заседание организации так и не началось. Позиция ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года была непреклонной и ОПЕК+ после неформальных переговоров решил не проводить заседание. Новая дата встречи еще не установлена, а квоты пока сохраняются на текущих уровнях.

Сообщение о сохранении квот было воспринято инвесторами весьма оптимистично и в понедельник нефть подорожала более чем на 1%. На следующий день рынки накрыло волной опасений за судьбу сделки ОПЕК+. Цены на нефть откатились от максимумов с 2018, потеряв 3-4% своей стоимости.

После двухдневного падения цены на нефть перешли к коррекционному росту, вернувшись к отметкам 74-75 долларов за баррель. Статистика по запасам нефти в США подтолкнула цены к росту, ослабив опасения относительно возможности переизбытка сырья на рынке. За минувшую неделю запасы нефти в США упали до 445,5 миллиона баррелей, что является минимумом с февраля 2020 года.