Названы самые уязвимые в ближайшее время валюты

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман , описал факторы, влияющие на рубль, а также перечислил самые уязвимые валюты:

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- Приостановился оптимизм, царивший в последние месяцы и связанный с динамичным восстановлением мировой экономики. Снизились индексы деловой активности в США и в мире в целом. Инвесторы воспринимают это как признак торможения былого импульса роста.

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Основная причина этого и риск - новые, более агрессивные штаммы коронавируса. Они могут вернуть ограничения, локдауны, замедление динамики экономики. Такая настороженность переходит на вторую декаду июля.

Удар по рисковым активам - сырью, акциям, валютам развивающихся рынков - бьет и по рублю. Его курс переходит с рубежей 71-72 рубля за доллар и 85,5-86,2 рубля за евро к горизонту 74-75 рублей за доллар и 87,8-89 рублей за евро.

На понедельник именно этот диапазон останется наиболее вероятным. Курс валют к рублю после произошедшего подъема будет "осваиваться" на новых высотах, не обладая пока дополнительными факторами для активного роста или снижения. Значимых событий на 12 июля не предвидится.

В следующие дни уже появятся важные драйверы.

Во вторник выйдут данные по экспорту и импорту Китая - индикатору потенциального спроса в мире. Показатели инфляции в США и Германии дадут информацию о ситуации в ведущих экономиках и потенциальных действиях их центробанков. А Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства покажет перспективы спроса и предложения нефти, а значит, во многом и цен на нее.

В среду такая информация дополнится цифрами запасов черного золота в США, а в четверг - отчетом ОПЕК . Кроме того, 15 июля рынок обратит внимание на данные по ВВП, инвестициям, промпроизводству, занятости в Китае. Схожую информацию опубликуют и США: производственная активность, объемы промышленности, заявки на пособия по безработице.

Пятница дополнит картину данными по инфляции в еврозоне, розничных продажах в США.

Все это - разносторонние характеристики проявившейся главной интриги середины лета о состоянии и перспективах экономического спроса и роста в мире и позициях финансовых регуляторов.

Эти внешние факторы прежде всего станут воздействовать на рубль. Кроме того, против него будет играть повышение масштабов покупки валюты Минфином РФ по бюджетному правилу. С другой стороны, поддержит рубль ожидание увеличения ключевой ставки ЦБ России 23 июля сразу с 5,5 до 6 процентов.

В зависимости от непростых перипетий коридор вероятных колебаний курса на неделю может быть широк: 72,1-75,9 рубля за доллар и 86,7-89,8 рубля за евро.

Что касается других валют, то в случае усиления рисков давление в близкой перспективе станут испытывать валюты развивающихся рынков и экспортеров сырья. Например, канадский, австралийский, новозеландский доллары, норвежская крона, турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо и прочие.

Это связано с ухудшением возможностей дальнейшего позитивного развития сырьевых отраслей и развивающихся стран.