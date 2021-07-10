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Эксперт назвал «честный» курс рубля к доллару

Ювелина Бернст
1 час назад
Без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65–70 рублей, заявил генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев. Его слова приводит агентство «Прайм».
Эксперт назвал «честный» курс рубля к доллару
Фото: ТАССТАСС
Он оценил девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей на внешнем рынке) в диапазоне 5–10%. Вклад в инфляцию — еще 1–2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей, объяснил Лосев.
Операции в интересах Минфина проводит Центробанк, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. С 7 июля по 5 августа объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд, рассказал эксперт.
«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», — отметил Лосев.
Накануне по результатам данных ЦБ выяснилось, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции увеличился в июне на 2,7% по отношению к показателю за май, а с начала года вырос на 4,2%. Реальный эффективный курс рубля к доллару вырос в июне на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 3%. Курс рубля к евро повысился на 3,2% к маю и вырос на 4,9% с начала года.
Рынки,Александр Лосев,Фонд национального благосостояния,Центральный банк России,Минфин,
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