Эксперт назвал «честный» курс рубля к доллару

Он оценил девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей на внешнем рынке) в диапазоне 5–10%. Вклад в инфляцию — еще 1–2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей, объяснил Лосев.

Накануне по результатам данных ЦБ выяснилось, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции увеличился в июне на 2,7% по отношению к показателю за май, а с начала года вырос на 4,2%. Реальный эффективный курс рубля к доллару вырос в июне на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 3%. Курс рубля к евро повысился на 3,2% к маю и вырос на 4,9% с начала года.