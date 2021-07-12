Курс доллара: спрогнозирован курс рубля во второй половине лета

Михаил Васильев. В последние месяцы на рынке зафиксирована более слабая корреляция между рублем и нефтью, заявил «Российской газете» главный аналитик «Совкомбанка»

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Рубль в последнее время слабо укрепляется при росте цен на нефть, а также слабеет при снижении цен на нее, отметил он. С начала года, по словам Васильева, стоимость нефти Brent повысилась приблизительно на 44%, а курс рубля к доллару остался почти неизменным. Специалист считает, что корреляции между рублем и нефтью, в частности, мешает движение финансовых потоков.

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Он прогнозирует, что до конца лета курс российской валюты будет находиться в диапазоне 72-76 к доллару и 86-90 к евро. По мнению эксперта, благодаря сильному текущему счету платежного баланса РФ смягчится негативное влияние укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма. Что касается высоких цен на нефть газ, металлы и другие статьи российского экспорта, то они дают внушительный приток валютной выручки в страну и оказывают поддержку рублю.

В ближайшие месяцы уровень инфляции будет высоким, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин . Также останется необходимость в фискальных стимулах, считает он. В связи с недавними разногласиями с увеличением добычи ОПЕК+ экспортные доходы будут пониженными, указал специалист. Это повлечет за собой рост уровня экономической обоснованности рублевой стоимости нефти. Если котировки Brent будут на нынешнем уровне, российская валюта может умеренно слабеть, чтобы рублевая стоимость барреля росла, указал Бабин.

В ближайший вторник ожидается выход индекса потребительских цен в США за июнь – он может полностью изменить динамику рынков на среднесрочном горизонте, напомнил эксперт. Если данные продемонстрируют дальнейшее ускорение инфляции, это нанест удар по всем биржевым активам, в том числе сырьевым, а также станет драйвером резкого роста доллара к остальным валютам. При нейтральной статистике или позитивной и котировках Brent на уровне коридоре $70-80 до конца лета «американец» будет находиться в диапазоне 73-76 рублей, считает Бабин.