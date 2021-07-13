Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.