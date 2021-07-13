Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за неделю обновила рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных биржи.

По итогам торгов вторника биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 024 рублей за тонну. Исторический рекорд 2018 года был достигнут на прошлой неделе в среду, после чего в пятницу цена чуть снизилась, а в понедельник снова обновила рекорд.

Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов вторника цена Аи-95 на бирже составила 59 326 рублей за тонну.

Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов во вторник стоимость дизеля составила 51 937 рублей за тонну.

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.

Минэнерго РФ , в свою очередь, сообщали, что ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива как по прямым контрактам, так и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний были доведены рекомендации по повышению производства в летний период для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.