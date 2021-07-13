Курс доллара: перспективы рубля омрачены неопределенностью в ОПЕК+

Сегодня, 13 июля, на Московской бирже курс доллара заметно падает в цене. Начав с отметки 74,44, к 11 утра (мск) он подешевел до 74 рублей. Курс евро также стал дешевле, опустившись до 87,72 рублей, пишет «Свободная пресса».

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников © РИА Новости / Валерий Мельников

На сегодняшний день положение рубля выглядит нейтрально, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Американец» прилагает усилия, чтобы избавиться от давления продавцов, однако старания выглядят неубедительно.

«Нефть тем временем возобновила падение, пытаясь удержаться над уровнем 75 долларов за баррель. Волатильность в сырьевом сегменте остается довольно высокой, что подвергает нашу валюту определенным краткосрочным рискам. Немаловажным будет и дальнейшее поведение доллара, которое во многом будет зависеть от динамики спроса на риск, который пока остается неустойчивым», – сообщил эксперт.

Также, по словам Переславского, грядущее распространение штаммов коронавируса может стать драйвером усиления давления на акции. Это, в свою очередь, подогреет спрос на

защитный доллар, подчеркивает он. Такой расклад событий сыграет против российской валюты, считает специалист.

Он придерживается мнения, что в следующие две недели частично компенсировать потенциальный негатив сможет налоговый период, который начинается в четверг, 15 июля.

Зона 74,50 рублей – ориентир в паре доллар/рубль на ближайшее будущее, а 88 рублей – в паре евро/рубль, считает Переславский.

Как заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган , Brent находится под локальным давлением, и потенциал роста у него будет ограниченным. Перспективы рубля омрачает отсутствие консенсуса по вопросу квот и условий сделки в целом в рамках ОПЕК+, отметил специалист.