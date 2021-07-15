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Американские биржи в основном снизились на заявлениях главы ФРС

Праймиещё 2
37 минут назад
Биржи США в основном снизились на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
Биржи США снизились на заявлениях главы ФРС
Фото: ReutersReuters
Индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,33%, до 4360,03 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,70%, до 14543,13 пункта. Лишь промышленный DJIA вырос на 0,15%, до 34987,02 пункта.
Снижение бирж ускорилось после выступления Пауэлла, который вновь заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на всплеск инфляции. По данным минтруда, годовая инфляция в США в июне ускорилась до 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года.
"Эти назойливые опасения по поводу инфляции, временной или какой-то другой, по-прежнему сильно влияют на настроения", — отметил аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
Лидером снижения стал NASDAQ на фоне снижения цен на акции IT-компаний. Ценные бумаги Twitter подешевели на 3,13%, Apple — на 0,45%, Facebook — на 0,91%, Alphabet — на 0,96%.
Акции Apple в ходе торгов дорожали до 150 долларов за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании впервые превысила 2,5 триллиона долларов, однако показатель не удержался на этой отметке. Рост стоимости акций был непродолжительным, потому и капитализация по итогам торгов четверга осталась в районе 2,4 триллиона долларов.
Рынки,Джером Пауэлл,Майкл Хьюсон,ФРС,Apple,
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