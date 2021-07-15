Биржи США снизились на заявлениях главы ФРС

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Индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,33%, до 4360,03 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,70%, до 14543,13 пункта. Лишь промышленный DJIA вырос на 0,15%, до 34987,02 пункта.

Снижение бирж ускорилось после выступления Пауэлла, который вновь заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на всплеск инфляции. По данным минтруда, годовая инфляция в США в июне ускорилась до 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года.

"Эти назойливые опасения по поводу инфляции, временной или какой-то другой, по-прежнему сильно влияют на настроения", — отметил аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Лидером снижения стал NASDAQ на фоне снижения цен на акции IT-компаний. Ценные бумаги Twitter подешевели на 3,13%, Apple — на 0,45%, Facebook — на 0,91%, Alphabet — на 0,96%.