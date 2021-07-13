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Путин: Россия исполнит все обязательства по контракту о транзите газа через Украину

Анна Безрукова
1 час назад
Президент России Владимир Путин уверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. Об этом сообщает информагентство ТАСС.
Путин: Россия исполнит все обязательства по контракту о транзите газа через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Несмотря на разные трудности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя некоторые обязательства в рамках этого контракта по транзиту газа и, конечно, полностью их выполнит", - заявил российский лидер сегодня журналистам.
При этом Владимир Путин предложил не связывать нормандский формат по урегулированию на Украине с вопросом транзита газа и проектом "Северный поток - 2".
"Россия, "Газпром" подписали контракт на пятилетний период на прокачку определенных объемов российского природного газа нашим потребителям в государствах Европы через территорию Украины", - напомнил российский президент во вторник в интервью представителям СМИ.
Он также отметил, что "нормандский формат, другие форматы такого плана являются политическими площадками для обсуждения положения дел на юго-востоке Украины".
"У этого нет ничего общего с коммерческими проектами вроде "Северного потока", "Северного потока - 2" либо транзита нашего газа через украинскую территорию", - подчеркнул Владимир Путин.
Таким образом он отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского по поводу того, что вопрос функционирования газопровода "Северный поток - 2" необходимо обговорить на предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина).
Рынки,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Газпром,
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