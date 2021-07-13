Путин: Россия исполнит все обязательства по контракту о транзите газа через Украину

"Несмотря на разные трудности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя некоторые обязательства в рамках этого контракта по транзиту газа и, конечно, полностью их выполнит", - заявил российский лидер сегодня журналистам.
"Россия, "Газпром" подписали контракт на пятилетний период на прокачку определенных объемов российского природного газа нашим потребителям в государствах Европы через территорию Украины", - напомнил российский президент во вторник в интервью представителям СМИ.
"У этого нет ничего общего с коммерческими проектами вроде "Северного потока", "Северного потока - 2" либо транзита нашего газа через украинскую территорию", - подчеркнул Владимир Путин.