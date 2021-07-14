Золото подорожало на фоне резкого ускорения инфляции в США

Фьючерсы на золото во вторник выросли в цене. Котировки получили поддержку после данных, продемонстрировавших ускорение инфляции в США. Кроме того, росту золота содействовали заявления одного из руководителей ФРС , а также устойчивые опасения в отношении распространения дельта-штамма коронавируса.

Фото: © РЕН ТВ. Александр Паниотов © РЕН ТВ. Александр Паниотов

Согласно официальным данным, индекс потребительских цен в США в июне продемонстрировал самый заметный скачок с 2008 года. Данный индекс вырос на 0,9%, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста на 0,5%.

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После публикации данных рынки золота существенно колебались, так как инвесторы пытались осмыслить полученную информацию, рассуждает Джейсон Тид из Gold Bullion Strategy Fund (QGLDX). "Инфляция во многом связана лишь с отраслями, реагирующими на снятие локдаунов, что побуждает ФРС считать (ускорение инфляции) временным (явлением)", – добавляет он.

"В дальнейшем золото может сохранять некоторую волатильность, рынкам будет непросто осмыслить данные по инфляции и снятию ограничений (в экономике), при этом также учитывая вероятную угрозу коронавируса в мировом масштабе", – говорит Тид.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 4 доллара, или на 0,2%, по 1809,90 доллара за унцию после снижения на 0,3% в понедельник.

"Ускорение роста потребительских цен должно оказать поддержку котировкам золота, которое воспринимается в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков", — заявил Фавад Разакзада из ThinkMarkets.

При этом высокие темпы инфляции вовсе необязательно будут оказывать позитивное влияние на котировки драгоценного металла, если ФРС прибегнет к повышению ставок по федеральным фондам, добавил он.

"Снижение доходности казначейских облигаций и тревога в отношении роста случаев коронавируса на прошлой неделе поддержали золото, и эта поддержка продолжается на этой неделе", – отмечает Софи Гриффитс, рыночный аналитик Oanda.

Поддержку котировкам оказывают также комментарии президента ФРС-Нью-Йорк Джона Уильямса, который выступает за более мягкую политику центрального банка, добавила эксперт. Уильямс заявил, что экономика США пока не достигла необходимого прогресса для того, чтобы ФРС начала сокращать программу закупки активов.

В понедельник Уильямс заявил журналистам, что условия для начала сокращения программы ежемесячной покупки облигаций объемом в 120 млрд долларов еще не достигнуты.

"Я считаю, что мы установили очень четкий ориентир. Это не количественный показатель, а очень четкий маркер, что мы хотим значительного дальнейшего прогресса (на рынке труда) по сравнению с текущей ситуацией", — подчеркнул Уильямс. "Я на этом сфокусирован, и в настоящее время мы явно этого не достигли", — отметил он.

В то же время во вторник президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о готовности начать сворачивание стимулирующих мер. Он добавил, что спешки в этом вопросе нет. "Я думаю, что при экономическом росте в 7% и прогрессе в обуздании пандемии наступило подходящее время для сворачивания чрезвычайных мер", — заявил Буллард в понедельник в ходе интервью Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью CNBC во вторник заявила, что сильный рост индекса CPI США отражает лишь кратковременное ускорение инфляции, поэтому ФРС следует сохранять мягкую денежно-кредитную политику.

Между тем сентябрьские фьючерсы на серебро закрылись с понижением на 0,4%, по 26,14 доллара за унцию. Цены на этот металл завершили торги понедельника без изменений.