Курс доллара: «американцу» предрекли падение до годового минимума

Отскок американской валюты против рубля подошел к концу, заявил «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич . Он отметил скачок на прошлой неделе, когда доллар торговался выше 75 рублей. По его словам, рубль достойно прошел проверку на прочность.

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Купцикевич считает, что до конца июля у пары USD/RUB есть потенциал понижения к 73 и даже к 71 с обновлением годовых минимумов.

«Все это вписывается в картину плавного восхождения рубля на фоне восстановления мировой экономики и ускоренной нормализации монетарной политики в РФ с опережением относительно зарубежных коллег», – указал эксперт.

Ситуация осложнилась новостями из США, отметил Купцикевич, указав на очень высокий уровень потребительской инфляции.

Эксперт также отметил, что высокая инфляция является причиной для ужесточения монетарной политики. Повышение цен выше ожиданий должно стать драйвером сворачивания кризисных мер и повышения процентных ставок, указал специалист.

«В рамках этой классической модели действовал и продолжает действовать Банк России, который повышает ставки даже еще более решительно, чем растет инфляция», – отметил он.

Такой расклад событий положительным образом отражается на курсе валюты, поскольку благодаря высоким ставкам остается ценность инвестиций, в частности, в рублях.

В случае ужесточения риторики ФРС американская валюта может кардинально развернуться к росту, который может продлиться вплоть до полугода, «сметая все на своем пути и вызывая распродажу на сырьевых и фондовых рынках», подчеркнул эксперт.