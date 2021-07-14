Новый цикл роста: биткоину спрогнозировали взлет до $80 тысяч

На крипторынке в ближайшие месяцы будет и дальше наблюдаться ситуация неопределенности, заявил «Газете.Ru» директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

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«Скорее всего, биткоин продолжит колебаться между $28 тысяч и $38 тысяч за монету. При этом падение ниже $30 тысяч я расцениваю как маловероятное, но возможное. Если такое произойдет, то курс быстро отскочит обратно из-за ордеров на покупку, выставленных институциональными инвесторами, рассчитывающими увеличить свои вложения в биткоин в периоды коррекции», – подчеркнул он.

Ордин считает, что новый цикл роста биткоина может начаться с конца сентября-октября. Это случится из-за очередной волны коронавируса в мире и восстановления хешрейта биткоина, убежден эксперт.

К Рождеству ожидается возврат биткоина к $60 тысячам. Ордин также допустил обновление исторического максимума свыше $80 тысяч за монету.

На 14 июля цена биткоина достигает $31 807,5 (свыше 2,3 млн руб.).