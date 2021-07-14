Цены на Аи-92 бьют рекорды второй день подряд

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Стоимость бензина Аи-92 повысилась за день на 0,2%, с 56,01 тысячи рублей за т до 56,12 тысячи рублей за т. С начала июля биржевая цена бензина этой марки выросла на 2,6%. В ходе сегодняшних торгов биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) повысилась на 0,8%, с 38,88 тысячи рублей за т, до 39,17 тысячи рублей за т. Повышение стоимости СУГ на бирже с начала июля достигло 10,6%.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ не раз обновляли стоимость бензина, дизельного топлива, мазута, а также СУГ.

Минэнерго заявили, что ведомство отслеживает ситуацию, и напомнили, что ранее уже принимали меры по наполнению внутреннего рынка топливом. Нефтяным компаниям рекомендовали нарастить производство бензина в летний период отпусков. В итоге поставки на рынок России повысились, дефицита и на товарной бирже не наблюдается.