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Цены на Аи-92 бьют рекорды второй день подряд

Лера Букина
1 час назад
Биржевые территориальные индексы бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам торгов в среду обновили рекорды, достигнутые днем ранее, 13 июля, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), передает ТАСС.
Цены на Аи-92 бьют рекорды второй день подряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стоимость бензина Аи-92 повысилась за день на 0,2%, с 56,01 тысячи рублей за т до 56,12 тысячи рублей за т. С начала июля биржевая цена бензина этой марки выросла на 2,6%. В ходе сегодняшних торгов биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) повысилась на 0,8%, с 38,88 тысячи рублей за т, до 39,17 тысячи рублей за т. Повышение стоимости СУГ на бирже с начала июля достигло 10,6%.
В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ не раз обновляли стоимость бензина, дизельного топлива, мазута, а также СУГ.
В Минэнерго заявили, что ведомство отслеживает ситуацию, и напомнили, что ранее уже принимали меры по наполнению внутреннего рынка топливом. Нефтяным компаниям рекомендовали нарастить производство бензина в летний период отпусков. В итоге поставки на рынок России повысились, дефицита и на товарной бирже не наблюдается.
Стоимость бензина в России в 2020 году была ниже средней — 0,64 доллара, в то время как в 2019 году он стоил 0,7 доллара. Наиболее дорогой бензин продавался в странах Западной и Северной Европы: 1,48 доллара стоил литр в Германии, 1,56 — в Норвегии, 1,63 — в Италии и 1,71 — в Финляндии.
Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Минэнерго,ИТАР-ТАСС,
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