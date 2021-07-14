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Годовые минимумы: доллару предрекли падение до 71 рубля

Алиса Селезнёва
1 час назад
Российская национальная валюта достойно прошла проверку на прочность и может потенциально снизиться до годовых минимумов по отношению к доллару. Об этом «Российской газете» заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Годовые минимумы: доллару предрекли падение до 71 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам эксперта, еще на прошлой неделе «при весьма нервозной обстановке на мировых рынках» курс доллар превысил 75 рублей, однако похоже, что отскок закончен.
«На этот раз рубль весьма достойно прошел проверку на прочность. Разворот вниз от уровней выше 75 наглядно показал силу покупателей российской валюты. ( ) Более того, за счет этого скачка в паре ушла избыточная перепроданность и расчищен путь к дальнейшему росту в ближайшие дни», - пояснил Александр Купцикевич.
Он прогнозирует, что потенциально российская валюта может закрепиться на уровне в 72 рубля за доллар и даже имеет возможность опуститься к 71, переписав годовые минимумы.
«Все это вписывается в картину плавного восхождения рубля на фоне восстановления мировой экономики и ускоренной нормализации монетарной политики в РФ с опережением относительно зарубежных коллег. Помочь определиться с долгосрочным трендом должны предстоящие комментарии представителей ФРС. Уверенность Пауэлла и Ко во временном характере инфляции обещает нанести удар по доллару», - пояснил аналитик.
При этом Александр Купцикевич предупредил, что доллар может пойти в рост, если от ФРС США последует ужесточение риторики, в том числе намерение подавить рост цен в стране.
Ранее эксперты отмечали положительное влияние на курс рубля высоких цен на нефть, налогового периода и встречи президентов России и США в Женеве. Так, после завершения российско-американского саммита в Женеве, который прошел 16 июня, евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта. В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров рубль ускорил рост, прибавив сразу около 20 копеек. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87 рублей.
Рынки,Александр Купцикевич,Владимир Путин,ФРС,"Российская газета",
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