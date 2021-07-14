Годовые минимумы: доллару предрекли падение до 71 рубля

«На этот раз рубль весьма достойно прошел проверку на прочность. Разворот вниз от уровней выше 75 наглядно показал силу покупателей российской валюты. ( ) Более того, за счет этого скачка в паре ушла избыточная перепроданность и расчищен путь к дальнейшему росту в ближайшие дни», - пояснил Александр Купцикевич.
«Все это вписывается в картину плавного восхождения рубля на фоне восстановления мировой экономики и ускоренной нормализации монетарной политики в РФ с опережением относительно зарубежных коллег. Помочь определиться с долгосрочным трендом должны предстоящие комментарии представителей ФРС. Уверенность Пауэлла и Ко во временном характере инфляции обещает нанести удар по доллару», - пояснил аналитик.