Годовые минимумы: доллару предрекли падение до 71 рубля

Российская национальная валюта достойно прошла проверку на прочность и может потенциально снизиться до годовых минимумов по отношению к доллару. Об этом «Российской газете» заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич

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По словам эксперта, еще на прошлой неделе «при весьма нервозной обстановке на мировых рынках» курс доллар превысил 75 рублей, однако похоже, что отскок закончен.

«На этот раз рубль весьма достойно прошел проверку на прочность. Разворот вниз от уровней выше 75 наглядно показал силу покупателей российской валюты. ( ) Более того, за счет этого скачка в паре ушла избыточная перепроданность и расчищен путь к дальнейшему росту в ближайшие дни», - пояснил Александр Купцикевич.

Он прогнозирует, что потенциально российская валюта может закрепиться на уровне в 72 рубля за доллар и даже имеет возможность опуститься к 71, переписав годовые минимумы.

«Все это вписывается в картину плавного восхождения рубля на фоне восстановления мировой экономики и ускоренной нормализации монетарной политики в РФ с опережением относительно зарубежных коллег. Помочь определиться с долгосрочным трендом должны предстоящие комментарии представителей ФРС. Уверенность Пауэлла и Ко во временном характере инфляции обещает нанести удар по доллару», - пояснил аналитик.

При этом Александр Купцикевич предупредил, что доллар может пойти в рост, если от ФРС США последует ужесточение риторики, в том числе намерение подавить рост цен в стране.