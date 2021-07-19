Ее также спросили, планирует ли она обсуждать в ходе своей поездки «поставки на Гродненскую табачную фабрику американской продукции». «Да, в определенных [беседах], может быть, не на высшем уровне, потому что так детально, наверное, не будет времени обсудить, но в Конгрессе [США], с сенаторами, да, конечно», – ответила она.