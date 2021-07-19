Ее также спросили, планирует ли она обсуждать в ходе своей поездки «поставки на Гродненскую табачную фабрику американской продукции». «Да, в определенных [беседах], может быть, не на высшем уровне, потому что так детально, наверное, не будет времени обсудить, но в Конгрессе [США], с сенаторами, да, конечно», – ответила она.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться
с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился
премьер Испании. Ее также приняли
в Чехии как президента Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел
секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июн
я действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили
США. Также президент США Джо Байден продлил
санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить
на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.