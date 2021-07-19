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Названы "подводные камни", о которые может споткнуться рубль

Праймиещё 1
34 минуты назад
Основным риском для рубля остается возможное ухудшение геополитической обстановки, потенциально угрожающее новыми антироссийскими санкциями. Хотя наш рынок уже выработал определенный иммунитет к подобным драйверам, на текущих уровнях рубль остро реагирует на антироссийскую риторику или геополитические новости, свидетельствующие о возможном ухудшении этого фактора, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
О какие "подводные камни" может споткнуться рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Также с учетом необходимости фискальной поддержки, обусловленной пандемией, относительно высокой инфляции и недополученной из-за участия в сделке ОПЕК+ экспортной выручки, рубль будет остро реагировать на снижение нефтяных цен, так как уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти под воздействием этих факторов некоторое время будет повышаться", — отмечает он.
Кроме того, вышли данные о потребительской инфляции в США за июнь, которые превзошли прогнозы, обновив максимальные с 2008 года уровни.
Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС.
"Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм", — полагает эксперт.
Если же далее статистика начнет опровергать этот тезис, в какой-то момент может произойти "глубокое разочарование участников рынков, которое способно привести к сильному снижению".
"В этом случае рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий", — сказал эксперт.
Рынки,Цена на нефть,Прогноз эксперта,Дмитрий Бабин,ФРС,
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