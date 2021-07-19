О какие "подводные камни" может споткнуться рубль

"Также с учетом необходимости фискальной поддержки, обусловленной пандемией, относительно высокой инфляции и недополученной из-за участия в сделке ОПЕК+ экспортной выручки, рубль будет остро реагировать на снижение нефтяных цен, так как уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти под воздействием этих факторов некоторое время будет повышаться", — отмечает он.
"Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм", — полагает эксперт.
"В этом случае рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий", — сказал эксперт.