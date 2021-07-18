Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года

Министры стран ОПЕК+ на заседании 18 июля договорились о продлении сделки до конца 2022 года. Также стороны намерены начать восстановление добычи нефти с августа, и повысить базовые уровни производства сырья для нескольких стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. К концу года мировой уровень производства нефти должен вернуться на отметку в два миллиона баррелей в сутки.