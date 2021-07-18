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Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года

Daily Stormиещё 6
25 минут назад
Министры стран ОПЕК+ на заседании 18 июля договорились о продлении сделки до конца 2022 года. Также стороны намерены начать восстановление добычи нефти с августа, и повысить базовые уровни производства сырья для нескольких стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. К концу года мировой уровень производства нефти должен вернуться на отметку в два миллиона баррелей в сутки.
Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года
Фото: Daily StormDaily Storm
«Подтверждаем свою приверженность сделки, подписанной 10 декабря 2016 года и позднее одобренной на других встречах, в том числе 12 апреля 2020 года. Продляем решение о действии сделки до 31 декабря 2022 года», — говорится в коммюнике стран ОПЕК+. 
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