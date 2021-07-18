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В мире договорились добывать больше нефти

Lenta.ru
9 минут назад
Страны-участницы организации ОПЕК+ договорились добывать больше нефти до конца 2021 года, сообщает ТАСС.
В мире договорились добывать больше нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
На прошедшей 18 июля в онлайн-формате конференции министры стран ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти до конца 2021 года на 0,4 миллиона баррелей в сутки с августа. Таким образом уровень добычи в мире будет возвращен на уровень два миллиона баррелей в сутки.
Повышение согласовали все страны организации. При этом они продлили до конца 2022 года и соглашение о регулировании добычи нефти, которое ограничивает добычу.
Также ОПЕК+ поддержала установление новых базовых уровней добычи для отдельных стран. Для России новый базовый уровень составит 11,5 миллиона баррелей в сутки. Такой же уровень установлен и для Саудовской Аравии.
Базовые уровни добычи для Ирака и Кувейта в соглашении будут повышены на 150 тысяч баррелей в сутки. Новый базовый уровень добычи для Объединенных Арабских Эмиратов составит 3,5 миллиона баррелей в сутки.
Рынки,ИТАР-ТАСС,
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