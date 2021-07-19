ОПЕК+ достиг долгожданного консенсуса

Решение стало компромиссным, можно даже сказать, «соломоновым». Квоты на добычу повысили не только для Эмиратов, но и для других стран, в том числе и России. И по планам к осени следующего года ОПЕК+, на которую приходится 40% мирового производства нефти, должна выйти на докризисный, доковидный уровень добычи. В воскресенье мировые рынки отдыхали. Ждать ли роста нефтяных цен на неделе? Рассуждает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов:

Александр Фролов замгендиректора Института национальной энергетики «Фундаментальные факторы говорят в пользу тех решений, которые принимает ОПЕК+. И это, опять же, говорит о том, что страны научились договариваться. Какого-то значительного скачка я не то что не жду, я его скорее опасаюсь. Потому что пока рынок не восстановился и пока спрос на нефть не вернулся к тем темпам, которые были достигнуты на протяжении последнего десятилетия, было бы неосмотрительно перегревать этот самый рынок и повышать цены до 85-90 долларов за баррель».