ОПЕК+ достиг долгожданного консенсуса

Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета «Сценарий, при котором нет никакого увеличения добычи, это означает, что участники ОПЕК+ отдают рынок тем странам, которые в ОПЕК+ не участвуют, всяким безбилетникам вроде американцев, норвежцев, бразильцев и так далее. То есть глупо было вообще не увеличивать добычу, когда мировой спрос все-таки растет по мере преодоления последствий пандемии коронавируса. Поэтому выбрали такой промежуточный вариант — мы увеличиваем добычу, но градуально, постепенно, а те страны, которые большего всего хотели себе преимуществ, ну, вот ОАЭ, они получат какой-то дополнительный бонус, но примерно в два раза меньше от того объема, который они изначально хотели».