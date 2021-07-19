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Все-таки договорились. ОПЕК+ достиг соглашения о наращивании квот на добычу нефти

BFM.RUиещё 9
45 минут назад
Страны ОПЕК+ разрешили себе выйти на докризисный уровень добычи нефти, заключив новое соглашение о квотах на добычу. Картель и другие нефтяные державы пытались договориться с начала июля, но все никак не могли это сделать из-за противостояния между Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами.
ОПЕК+ достиг долгожданного консенсуса
Фото: BFM.RUBFM.RU
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Решение ОПЕК+ по объему добычи нефти ждали еще 1 июля. Но две с половиной недели страны картеля и другие участники соглашения не могли договориться. А конкретно — Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. Последние требовали для себя увеличения квоты. Саудиты были против. И такое разногласие произошло впервые за много лет, обычно эти государства выступали сообща. Дошло даже до публичных высказываний, в Эр-Рияде заявляли, что никому из участников сделки не положены какие-то индивидуальные условия. В итоге все-таки договорились.
Решение стало компромиссным, можно даже сказать, «соломоновым». Квоты на добычу повысили не только для Эмиратов, но и для других стран, в том числе и России. И по планам к осени следующего года ОПЕК+, на которую приходится 40% мирового производства нефти, должна выйти на докризисный, доковидный уровень добычи. В воскресенье мировые рынки отдыхали. Ждать ли роста нефтяных цен на неделе? Рассуждает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов:
Александр Фролов замгендиректора Института национальной энергетики «Фундаментальные факторы говорят в пользу тех решений, которые принимает ОПЕК+. И это, опять же, говорит о том, что страны научились договариваться. Какого-то значительного скачка я не то что не жду, я его скорее опасаюсь. Потому что пока рынок не восстановился и пока спрос на нефть не вернулся к тем темпам, которые были достигнуты на протяжении последнего десятилетия, было бы неосмотрительно перегревать этот самый рынок и повышать цены до 85-90 долларов за баррель».
Решение ОПЕК+ прокомментировал российский вице-премьер Александр Новак. В эфире «России 24» он заявил, что увеличение добычи принесет России в этом и следующем годах дополнительные 400 млрд рублей. Для нашего бюджета, чьи доходы составляют около 19 трлн, это не такая уж и большая цифра. Но подсчеты, которые привел Новак, базируются на средней цене нефти в 60 долларов. А сейчас бочка Brent стоит больше 70.
В высокой стоимости углеводородов есть своя опасность. Когда котировки растут, обычно начинают увеличивать добычу Штаты. И это приводит к тому, что физически нефти в мире становится больше, спрос на нее начинает падать, а за ним и цены. Но сейчас картель и другие участники сделки имели все основания повысить объем добычи. Ныне спрос на топливо в мире постепенно восстанавливается, и важно было не отдать рынок другим игрокам, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:
Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета «Сценарий, при котором нет никакого увеличения добычи, это означает, что участники ОПЕК+ отдают рынок тем странам, которые в ОПЕК+ не участвуют, всяким безбилетникам вроде американцев, норвежцев, бразильцев и так далее. То есть глупо было вообще не увеличивать добычу, когда мировой спрос все-таки растет по мере преодоления последствий пандемии коронавируса. Поэтому выбрали такой промежуточный вариант — мы увеличиваем добычу, но градуально, постепенно, а те страны, которые большего всего хотели себе преимуществ, ну, вот ОАЭ, они получат какой-то дополнительный бонус, но примерно в два раза меньше от того объема, который они изначально хотели».
Пожалуй, самое главное, что заметили участники соглашения, в том числе и Россия, — мировой топливный рынок восстанавливается. Во всем мире идет вакцинация, автомобили и самолеты ездят и летают чаще. И для нашего бюджета, который в прошлом году потерял и от падения цен, и от сокращения добычи, пока новости позитивные. Особенно с учетом слабости национальной валюты. И важно, что сделка ОПЕК+ в этот раз все-таки не сорвалась и конфликт между Саудовской Аравией и Эмиратами закончился. Когда у саудовского министра энергетики принца Абделя Азиза бен Салмана спросили, как удалось договориться, тот сказал, что это государственная тайна. А если ее открыть, то участники соглашения перестанут выглядеть таинственными и мудрыми. Видимо, уроки прошлого года, когда из-за срыва сделки нефть ушла в минус, пока не забыты.
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