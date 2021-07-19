Решение ОПЕК по добыче уронило курс рубля

Начиная с августа 2021 года, члены альянса начнут увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, с сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии, будет повышен с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) база увеличится с 3,2 до 3,5 млн баррелей в сутки.
На фоне решения ОПЕК+ сентябрьский фьючерс на нефть североморской марки Brent в ходе торгов в понедельник подешевел на 3,26%, до 71,2 доллара за баррель. Цена фьючерса на поставку американской нефти WTI упала на 3,66%, до 68,9 доллара за баррель.