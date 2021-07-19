Решение ОПЕК по добыче уронило курс рубля

Начиная с августа 2021 года, члены альянса начнут увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, с сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии, будет повышен с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) база увеличится с 3,2 до 3,5 млн баррелей в сутки.