Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Решение ОПЕК+ ударило по рублю

Вероника Полынина
19 минут назад
Курс рубля снизился вслед за падающей нефтью после решений ОПЕК+ о квотах на добычу с августа, передает «Прайм».
Решение ОПЕК по добыче уронило курс рубля
Фото: ТАССТАСС
Курс доллара на Московской бирже к 16.15 мск рос на 57 копеек до 74,64 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 88,02 рубля.
В минувшее воскресенье страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года.
Начиная с августа 2021 года, члены альянса начнут увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, с сентября 2022 года базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты для России и Саудовской Аравии, будет повышен с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) база увеличится с 3,2 до 3,5 млн баррелей в сутки.
На фоне решения ОПЕК+ сентябрьский фьючерс на нефть североморской марки Brent в ходе торгов в понедельник подешевел на 3,26%, до 71,2 доллара за баррель. Цена фьючерса на поставку американской нефти WTI упала на 3,66%, до 68,9 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители