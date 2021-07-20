Инвестор предостерег от вложений в акции и биткоины

Тайс получил известность в качестве профессионального инвестора, делающего «медвежьи» ставки — на снижение котировок. Во время мирового финансового кризиса 2008 года он продал фонд Prudent Bear, в котором выступал управляющим. В настоящее время он консультирует ETF (инвестфонд, акции которого торгуются на бирже) AdvisorShares Ranger Equity Bear, так же специализирующийся на игре на понижение.