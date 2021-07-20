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Инвесторов по всему миру предостерегли от акций и биткоина

Lenta.ru
1 час назад
Соучредитель хедж-фонда Morand-Tice Capital Management Дэвид Тайс в интервью CNBC предостерег инвесторов по всему миру от вложений в акции и биткоины.
Инвестор предостерег от вложений в акции и биткоины
Фото: ТАССТАСС
По словам Тайса, эти виды активов в настоящее время сильно переоценены, что в скором будущем может обернуться «схлопыванием» «пузыря», в результате которого цены сильно упадут.
«Рынок сильно переоценен с точки зрения будущих доходов [компаний-эмитентов акций]. Мы плодим долги, которых никогда не видели», — сказал Тайс.
По его словам, обвал фондового рынка неизбежен, хотя точный срок предсказать почти невозможно.
Нынешние инвесторы, по мнению финансиста, охотятся за доходностью своих вложений на уровне 3-5 процентов и при этом рискуют потерять 40 процентов инвестированных средств в случае обвала.
Тайс получил известность в качестве профессионального инвестора, делающего «медвежьи» ставки — на снижение котировок. Во время мирового финансового кризиса 2008 года он продал фонд Prudent Bear, в котором выступал управляющим. В настоящее время он консультирует ETF (инвестфонд, акции которого торгуются на бирже) AdvisorShares Ranger Equity Bear, так же специализирующийся на игре на понижение.
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