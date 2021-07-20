Россия резко нарастила поставки нефти в Китай

Россия в июне увеличила поставки нефти в Китай до 6,65 млн тонн с 5,44 млн тонн в мае (+22,24%), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом РФ сохранила вторую строчку по объемам экспортируемой в Китай нефти.

Лидирующую позицию, как и месяцем ранее, занимает Саудовская Аравия. При этом Эр-Рияд в июне сохранил экспорт на уровне 7,2 млн тонн нефти, как и месяцем ранее.

Кроме России, поставки в июне удалось увеличить Анголе, США и Малайзии. Экспорт Анголы вырос с 3,22 млн тонн в мае до 3,68 млн тонн (+14,29%). Таким образом, Ангола заняла четвертую позицию по поставкам нефти в КНР в июне, уступая Саудовской Аравии, России и Оману. Экспорт США увеличился на 32,71%, с 1,07 млн тонн в мае до 1,42 млн тонн в июне. Малайзия увеличила поставки на 12,5% (1,04 млн тонн против 1,17 млн тонн).