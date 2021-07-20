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Поставки российской нефти в Китай в июне увеличились на 22,24%

ТАССиещё 3
3 часа назад
Россия в июне увеличила поставки нефти в Китай до 6,65 млн тонн с 5,44 млн тонн в мае (+22,24%), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом РФ сохранила вторую строчку по объемам экспортируемой в Китай нефти.
Россия резко нарастила поставки нефти в Китай
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Лидирующую позицию, как и месяцем ранее, занимает Саудовская Аравия. При этом Эр-Рияд в июне сохранил экспорт на уровне 7,2 млн тонн нефти, как и месяцем ранее.
Кроме России, поставки в июне удалось увеличить Анголе, США и Малайзии. Экспорт Анголы вырос с 3,22 млн тонн в мае до 3,68 млн тонн (+14,29%). Таким образом, Ангола заняла четвертую позицию по поставкам нефти в КНР в июне, уступая Саудовской Аравии, России и Оману. Экспорт США увеличился на 32,71%, с 1,07 млн тонн в мае до 1,42 млн тонн в июне. Малайзия увеличила поставки на 12,5% (1,04 млн тонн против 1,17 млн тонн).
Экспорт нефти из ОАЭ сократился на 28,81%, с 2,43 млн тонн до 1,73 млн тонн, Оман снизил поставки с 4,15 млн тонн до 3,84 млн тонн (-7,47%), Ирак сократил экспорт с 4,49 млн тонн до 3,55 млн тонн (-20,94%), Бразилия уменьшила объемы поставок с 2,74 млн тонн до 2,35 млн тонн (-14,23%).
Рынки,Федеральная таможенная служба,Bloomberg,
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