На прошлой неделе биржевая цена бензина Аи-92 дважды обновляла рекордные значения, после чего перешла к снижению. При этом в понедельник, 19 июля, его стоимость вновь начала расти и установила новый рекорд. В ходе торгов во вторник цена бензина Аи-92 выросла на 0,8%, с 56,29 тыс. рублей за тонну до 56,75 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. С начала июля биржевая стоимость бензина этой марки увеличилась на 3,8%.