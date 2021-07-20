На прошлой неделе биржевая цена бензина Аи-92 дважды обновляла рекордные значения, после чего перешла к снижению. При этом в понедельник, 19 июля, его стоимость вновь начала расти и установила новый рекорд. В ходе торгов во вторник цена бензина Аи-92 выросла на 0,8%, с 56,29 тыс. рублей за тонну до 56,75 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. С начала июля биржевая стоимость бензина этой марки увеличилась на 3,8%.
Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,5%, до 59,5 тыс. рублей за тонну, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1%, до 50,98 тыс. рублей за тонну.
Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), трижды за прошлую неделю обновлявшая рекордные значения, выросла на 0,8%, до 38,82 тыс. рублей за тонну, но торгуется ниже рекордных значений после небольшого падения в понедельник. В то же время резкое падение продемонстрировала цена топочного мазута - за день она снизилась на 9,8%, до 21,41 тыс. рублей за тонну.
В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.