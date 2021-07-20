В России снизились оптовые цены на рыбу

В Дальневосточном регионе под влиянием избыточного предложения на фоне сезонного снижения спроса подешевели минтай и тихоокеанская сельдь. Оптовая цена на них снизилась на 2,7% и 5,6% соответственно – до 73 рублей и 68 рублей за килограмм.
Горбуша свежего вылова стоит в опте 275 рублей за килограмм, кета – 200 рублей за килограмм.
В Северо-Западном регионе дешевеют треска и атлантическая скумбрия. Оптовые цены на треску снизились на 4,4%, до 215 рублей за килограмм, скумбрии – на 8,1%, до 170 рублей за килограмм. Снижение цен также произошло из-за падения спроса, а также поступления значительных объемов продукции с промысла.
В центральных регионах оптовая стоимость скумбрии снизилась на 5,4%, до 175 рублей за кг, цены на другие виды мороженой рыбы в основном сохраняли стабильность.
Ранее Россельхознадзор
проверил электронные документы на производство консервов из сайры и обнаружил, что более половины консервов могли быть сделаны из более дешевых видов рыбы. Признаки фальсификации найдены в 448 из 858 недавно оформленных производственных электронных документов в системе «Меркурий». Всего в выборку попали 26 рыбопереработчиков из 16 российских регионов.