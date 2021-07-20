В России снизились оптовые цены на рыбу

Оптовые цены на рыбу в России снижаются, говорится в сообщении Росрыболовства

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В Дальневосточном регионе под влиянием избыточного предложения на фоне сезонного снижения спроса подешевели минтай и тихоокеанская сельдь. Оптовая цена на них снизилась на 2,7% и 5,6% соответственно – до 73 рублей и 68 рублей за килограмм.

Горбуша свежего вылова стоит в опте 275 рублей за килограмм, кета – 200 рублей за килограмм.

В Северо-Западном регионе дешевеют треска и атлантическая скумбрия. Оптовые цены на треску снизились на 4,4%, до 215 рублей за килограмм, скумбрии – на 8,1%, до 170 рублей за килограмм. Снижение цен также произошло из-за падения спроса, а также поступления значительных объемов продукции с промысла.

В центральных регионах оптовая стоимость скумбрии снизилась на 5,4%, до 175 рублей за кг, цены на другие виды мороженой рыбы в основном сохраняли стабильность.